Над Севастополем сбили один БПЛА

Над территорией Севастополя днем 4 сентября ликвидировали один беспилотник. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сейчас военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. По словам губернатора Михаила Развожаева, беспилотный летательный аппарат был ликвидирован в районе бухты Абрамова. Он также отметил, что активная работа продолжается в районе Севастопольской и Казачьей бухт, Гагаринском и Балаклавском районах.

Глава города призвал жителей и гостей Севастополя не пренебрегать мерами безопасности во время действия воздушной тревоги. Гражданам рекомендуется покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия», — отметил Михаил Развожаев.

По данным Минобороны РФ, над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов ликвидировали 490 беспилотников. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 20:00 мск 3 сентября до 08:00 мск 4 сентября.

Алина Зорина