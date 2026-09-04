В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал глава города в своем Telegram-канале.

Ранее глава Севастополя сообщил, что за прошедшие сутки над городом ликвидировали пять беспилотных летательных аппаратов. БПЛА были уничтожены военными и мобильными огневыми группами. Пострадавших в результате отражения очередной атаки со стороны ВСУ нет. Однако зафиксированы повреждения трех частных домов, там выбиты окна, двери, а в одном из зданий повреждены фасад и забор. Повреждения также получили четыре автомобиля.

Алина Зорина