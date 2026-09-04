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В Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал глава города в своем Telegram-канале.

Ранее глава Севастополя сообщил, что за прошедшие сутки над городом ликвидировали пять беспилотных летательных аппаратов. БПЛА были уничтожены военными и мобильными огневыми группами. Пострадавших в результате отражения очередной атаки со стороны ВСУ нет. Однако зафиксированы повреждения трех частных домов, там выбиты окна, двери, а в одном из зданий повреждены фасад и забор. Повреждения также получили четыре автомобиля.

Алина Зорина

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