Последствия ночной атаки БПЛА устраняют в Сочи

В Сочи системы жизнеобеспечения и объекты социальной, жилищно-коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры после ночной атаки БПЛА работают в штатном режиме. Об этом по итогам заседания оперативного штаба сообщил глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

В Адлерском районе продолжаются подворовые и подомовые обходы. В районах падения обломков работают оперативные и специальные службы. На нескольких маршрутах временно скорректировано движение общественного транспорта. Зафиксированы отдельные случаи повреждения остекления, их последствия устраняются совместно с собственниками.

Объекты санаторно-курортной и туристической отрасли работают в обычном режиме с учетом действующих требований безопасности.

На территории нефтебазы продолжается ликвидация возгорания, возникшего в результате ночной атаки беспилотников. Роспотребнадзор проводит замеры качества воздуха.

Сочинский аэропорт работает по фактическому расписанию, при этом авиакомпании корректируют его с учетом текущей обстановки. Пассажирам рекомендовано отправляться в аэропорт после получения информации от перевозчика о времени вылета.

О ситуации в городе господин Прошунин сообщил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. По его словам, городские службы и профильные ведомства продолжают работать в оперативном режиме.

Вячеслав Рыжков