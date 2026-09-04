«Озон банк» взыскал с алтайского производителя мороженого 123 млн рублей

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск «Озон банка» о взыскании задолженности по кредитным договорам с алтайского производителя мороженого — АО «Русский холодъ» и группы связанных компаний. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Общая сумма требований превысила 123 млн руб., из которых 118 млн руб. основной долг. Ответчиками по иску также выступили входящие в структуру холдинга алтайские ООО «Лагуна Койл», ООО «Алтайхолод» и АО «Торговый дом "Русский холодъ"».

В июне текущего года владельцы АО «Русский холодъ» приняли решение о ликвидации головной компании холдинга. Вслед за ней процедуру закрытия инициировали собственники ключевых производственных и торговых активов группы — АО «ТД "Русский холод"», ООО «Алтайхолод» и ООО «Лагуна койл». По данным системы СПАРК, совокупный долг четырех основных структур группы по итогам 2025 года превысил 12,5 млрд руб.

На фоне финансовых проблем производитель мороженого «Русский холодъ» приостановил отгрузки продукции партнерам для проведения внутреннего аудита. Вслед за этим завод «Алтайхолод» уведомил правительство Алтайского края о высвобождении более 170 сотрудников.

Холдинг специализировался на выпуске более 140 видов мороженого, реализуемых под известными брендами «Настоящий пломбир», «Золотой пломбир», «Лакомка» и «Монарх».

Лолита Белова