На Кубани на 18% снизились продажи кондиционеров

В Краснодарском крае летом 2026 года продажи климатической техники снизились на фоне более прохладной погоды и сокращения туристического потока. Одновременно спрос на генераторы резко вырос: число покупок этой категории увеличилось в 12 раз, следует из данных «Платформы ОФД», предоставленных «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В период с 1 июля по 15 августа медианная цена кондиционера в регионе составила 24,7 тыс. руб., увеличившись на 2% год к году. При этом количество покупок сократилось на 18%. Вентиляторы подорожали на 3%, до 2,16 тыс. руб., а их продажи снизились на 19%.

На этом фоне существенно вырос интерес покупателей к генераторам. Их медианная цена составила 31,9 тыс. руб., что на 2% выше прошлогоднего уровня. Количество покупок увеличилось на 1157%, или примерно в 12 раз.

В «Платформе ОФД» связывают снижение спроса на климатическую технику с погодными условиями и меньшим туристическим трафиком на юге России. При этом рост цен на кондиционеры и вентиляторы оказался ниже уровня инфляции.

Резкое увеличение продаж генераторов эксперты связывают в том числе с перебоями в энергоснабжении в соседних с южными регионами Абхазии и Грузии. Кроме того, часть покупателей могла приобретать оборудование впрок, опасаясь аварийных отключений электроэнергии.

Вячеслав Рыжков