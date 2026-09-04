Председатель ЗСК рассказал о мерах поддержки участников СВО

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко напомнил о действующих в регионе мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. По его словам, с начала СВО в крае сформирована соответствующая правовая база, которая продолжает обновляться с учетом новых задач.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Господин Бурлачко отметил, что реализация майского указа президента РФ о единых базовых мерах поддержки участников СВО стала одним из направлений работы краевого парламента. По его поручению профильные комитеты ЗСК уже определили первоочередные задачи по его исполнению. Для координации этой работы в парламенте ранее создали специальную рабочую группу.

В настоящее время в Краснодарском крае действуют 16 региональных законов, предусматривающих меры поддержки военнослужащих и их семей. Как отметил председатель ЗСК, соответствующие вопросы регулярно рассматриваются на заседаниях парламента.

Региональные меры включают льготы и выплаты в жилищной, коммунально-бытовой, имущественной и социальной сферах. Господдержка также предоставляется при газификации домовладений, трудоустройстве, санаторно-курортном лечении и социальном обслуживании. Участники СВО имеют право на бесплатную юридическую помощь.

Кроме того, краевое законодательство предусматривает бесплатное предоставление в собственность земельных участков участникам СВО, удостоенным звания Героя России либо награжденным орденами РФ за заслуги при участии в специальной военной операции.

По словам Юрия Бурлачко, ЗСК продолжит актуализировать действующие и принимать новые нормативные акты, регулирующие меры поддержки участников СВО и членов их семей. Это направление, заявил председатель парламента, останется в числе приоритетов краевой законодательной работы.

Вячеслав Рыжков