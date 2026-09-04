За сутки над Севастополем сбили пять БПЛА

Над территорией Севастополя за прошедшие сутки ликвидировали пять беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По его словам, БПЛА были уничтожены за минувшие сутки военными и мобильными огневыми группами. Пострадавших в результате отражения очередной атаки со стороны ВСУ нет.

В Севастополе зафиксированы повреждения трех частных домов, там выбиты окна, двери, а в одном из зданий повреждены фасад и забор. Повреждения также получили четыре автомобиля.

«Напоминаю, если вы обнаружили обломки или целый БПЛА, то не подходите к таким находкам, а сразу звоните в 112»,— отметил Михаил Развожаев.

«Ъ-Кубань» писал, что над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов ликвидировали 490 беспилотников. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 20:00 мск 3 сентября до 08:00 мск 4 сентября над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Алина Зорина