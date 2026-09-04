Активы «Сиблес проекта» проданы на торгах почти вдвое дешевле начальной цены

Конкурсный управляющий признанного банкротом ООО «Сиблес проект» Роман Коган подвел итоги торгов по реализации производственных активов должника. Победителем аукциона признано московское АО «Союз». За 319,6 млн руб. компания приобрела лот, расположенный в Енисейском районе Красноярского края. В его состав вошли производственные цеха (находятся в залоге у ГКР «ВЭБ.РФ»), более 171 единицы оборудования и спецтехники, а также автотранспорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Ранее рыночная оценка данного имущества составляла около 532 млн руб. Однако из-за отсутствия интереса со стороны потенциальных покупателей на предыдущих этапах реализации стоимость последовательно снижалась.

Арбитражный суд Красноярского края ввел процедуру конкурсного производства в отношении «Сиблес проекта» в июне 2020 года. Инициатором банкротства компании стала госкорпорация ВЭБ.РФ из-за задолженности в размере 3,9 млрд руб.

Как ранее сообщал «Ъ», ООО «Сиблес проект» получило в государственной корпорации развития ВЭБ.РФ кредиты в размере более 4,2 млрд руб. под фиктивный контракт со шведской фирмой Sun Timber AB на поставку оборудования для завода по переработке древесины. Однако ни одного станка иностранная компания, которая, как полагают правоохранители, была подконтрольна участникам аферы, так и не поставила. В июне 2024 года суд приговорил одного из основателей ГК «Малтат» (в группу входит «Сиблес проект») Александра Нусса по делу о хищении более 1,4 млрд руб. к девяти годам колонии.

АО «Союз» зарегистрировано в Москве в июне 2018 года и занимается розничной торговлей аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах. Данных о структуре собственности в открытых источниках не раскрыто. По данным сервиса Rusprofile, в 2025 году выручка компании отсутствовала, при этом чистая прибыль составила 3,58 млн руб.

Лолита Белова