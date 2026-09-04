NYP: Оман отказался взимать плату с судов в Ормузском проливе
Оман отклонил предложение Ирана совместно взимать сборы с коммерческих судов за проход через Ормузский пролив, сообщает The New York Post (NYP) со ссылкой на источники. Маскат пошел на это во избежание конфронтации с президентом США Дональдом Трампом.
По собеседника издания, Маскат также отказался от введения добровольных сборов — за «экологические услуги» и обеспечение безопасности. Эта информация противоречит заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое было сделано на прошлой неделе.
Переговоры Ирана и Омана о возобновлении судоходства в Ормузском проливе идут с конца июня. 25 августа КСИР заявил, что стороны оговорили «доли Ирана и Омана в доходах» Ормузского пролива. По данным источников NYP, сейчас Маскат затягивает решение и отступает от иранского предложения.
Власти США называли инициативу взимать плату за проход через пролив неприемлемой. В августе президент США Дональд Трамп угрожал Оману бомбардировками, если страна помешает урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
Предложенная Ираном схема формально не должна была быть платой за сам транзит через Ормузский пролив. Речь шла о сервисном сборе за воздействие судоходства на окружающую среду, обеспечение безопасности грузовых судов и танкеров, а также расходы на персонал. Такое различие важно: Конвенция по морскому праву 1982 года запрещает требовать оплату за транзит, но допускает плату прибрежных государств за определенные услуги, причем приобретение таких услуг не будет обязательным.
Поэтому отказ Омана означает несогласие не только с распределением доходов, но и с самой моделью совместного сбора платежей. Без согласия Маската схема не может опираться на добровольный характер услуг, а закрепление такого механизма в проливе уже называли условием, при котором договоренность о прекращении войны стала бы неосуществимой.