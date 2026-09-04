NYP: Оман отказался взимать плату с судов в Ормузском проливе

Оман отклонил предложение Ирана совместно взимать сборы с коммерческих судов за проход через Ормузский пролив, сообщает The New York Post (NYP) со ссылкой на источники. Маскат пошел на это во избежание конфронтации с президентом США Дональдом Трампом.

По собеседника издания, Маскат также отказался от введения добровольных сборов — за «экологические услуги» и обеспечение безопасности. Эта информация противоречит заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое было сделано на прошлой неделе.

Переговоры Ирана и Омана о возобновлении судоходства в Ормузском проливе идут с конца июня. 25 августа КСИР заявил, что стороны оговорили «доли Ирана и Омана в доходах» Ормузского пролива. По данным источников NYP, сейчас Маскат затягивает решение и отступает от иранского предложения.

Власти США называли инициативу взимать плату за проход через пролив неприемлемой. В августе президент США Дональд Трамп угрожал Оману бомбардировками, если страна помешает урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.