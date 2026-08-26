Иран и Оман договорились о разделе доходов от судоходства в Ормузском проливе
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретился с оманским коллегой Бадром Аль-Бусаиди 25 августа. Они обсудили поэтапное возобновление судоходства через Ормузский пролив, следует из пресс-релиза иранского ведомства. Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в то же время сообщил, что стороны оговорили разделение доходов от судоходства в этом районе. Ни в одном из заявлений, однако, речи о взимании платы за проход через морской коридор не шло.
«Достигнуты договоренности относительно доли каждой страны в водах пролива, а также доли Ирана и Омана в его доходах»,— заявил генерал КСИР Хоссейн Мохеби (цитата по иранскому информагентству Tasnim). Он отметил, что стороны за время переговоров достигли «приемлемых результатов».
В совместном заявлении глав МИД Ирана и Омана по итогам встречи (текст приводит IRIB) указано, что стороны согласовали поэтапный план, который «мог бы обеспечить практическую и действенную основу для продвижения вперед». Соглашение предполагает создание судоходного коридора через пролив и совместное его разминирование. Сборы за проход судов, которые обсуждались еще в июне, в тексте не упоминаются.
Самая узкая часть Ормузского пролива прилегает к Оману на юге и к Ирану — на севере. Иранская сторона заблокировала морской коридор в ответ на операцию США и Израиля против республики. С конца июня Иран и Оман обсуждают условия свободного судоходства через Ормузский пролив. На его открытии настаивает и Вашингтон, отвергая любые варианты взимания платы с судов.
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Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, после переговоров с иранским коллегой Аббасом Арагчи 25 августа 2026 года, выразил надежду на скорое объявление о создании временного судоходного коридора в Ормузском проливе и восстановлении безопасного судоходства. Он отметил, что будущее управление проливом и окончательное решение будут приняты позже, а также анонсировал обсуждения судоходства в проливе с региональными партнерами. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи ранее заявлял, что для возобновления свободного судоходства Иран должен получить от США компенсации за нарушение мирного соглашения.
Ситуация в Ормузском проливе обострилась в июле 2026 года, когда США и Иран возобновили вооруженное противостояние, и американские силы начали блокировать иранские порты. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи 11 августа 2026 года заявил, что США должны изменить поведение и принять условия Ирана, иначе Ормузский пролив останется закрытым. Перечень условий Ирана, опубликованный 8 августа 2026 года, включал отмену санкций и морской блокады, разморозку активов, возмещение ущерба, прекращение угроз и завершение войны против Ирана и его союзников.