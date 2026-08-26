Иран и Оман договорились о разделе доходов от судоходства в Ормузском проливе

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретился с оманским коллегой Бадром Аль-Бусаиди 25 августа. Они обсудили поэтапное возобновление судоходства через Ормузский пролив, следует из пресс-релиза иранского ведомства. Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в то же время сообщил, что стороны оговорили разделение доходов от судоходства в этом районе. Ни в одном из заявлений, однако, речи о взимании платы за проход через морской коридор не шло.

«Достигнуты договоренности относительно доли каждой страны в водах пролива, а также доли Ирана и Омана в его доходах»,— заявил генерал КСИР Хоссейн Мохеби (цитата по иранскому информагентству Tasnim). Он отметил, что стороны за время переговоров достигли «приемлемых результатов».

В совместном заявлении глав МИД Ирана и Омана по итогам встречи (текст приводит IRIB) указано, что стороны согласовали поэтапный план, который «мог бы обеспечить практическую и действенную основу для продвижения вперед». Соглашение предполагает создание судоходного коридора через пролив и совместное его разминирование. Сборы за проход судов, которые обсуждались еще в июне, в тексте не упоминаются.

Самая узкая часть Ормузского пролива прилегает к Оману на юге и к Ирану — на севере. Иранская сторона заблокировала морской коридор в ответ на операцию США и Израиля против республики. С конца июня Иран и Оман обсуждают условия свободного судоходства через Ормузский пролив. На его открытии настаивает и Вашингтон, отвергая любые варианты взимания платы с судов.