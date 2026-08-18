WSJ: Трамп пригрозил разбомбить Оман из-за тупика в переговорах с Ираном
Тупик в переговорах Омана и Ирана по возобновлению судоходства в Ормузском проливе вызвал ярость у президента США Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Накануне он пригрозил «разбомбить Оман к чертям».
Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP
По данным издания, Белый дом несколько недель рассчитывал на заключение ядерной сделки с Ираном и помощь Омана в открытии пролива. При этом, как сообщают собеседники WSJ, в Белом доме нет единого мнения относительно роли Маската. Часть советников обвиняет Оман в занятии проиранской позиции и продвижении условий, выгодных Тегерану. Другие указывают, что Вашингтон делает из Маската «козла отпущения», пытаясь переложить ответственность за провал переговоров.
Власти США также опасаются, что двусторонние договоренности Ирана и Омана укрепят контроль Тегерана над проливом и приведут к введению пошлин для коммерческих судов. Госсекретарь США Марко Рубио называл подобный шаг «красной линией».
В августе 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном являются последним шансом для республики заключить сделку по мирному урегулированию, хотя представители Тегерана отрицали факт переговоров с Вашингтоном, подтверждая лишь контакты с Оманом по судоходству в Ормузском проливе. В конце июля 2026 года Оман и Иран достигли прогресса на переговорах по Ормузскому проливу и были близки к соглашению о возобновлении судоходства. Дональд Трамп тогда заявил, что США ведут с Тегераном «очень дружественные переговоры».
Ранее в апреле 2026 года The Wall Street Journal сообщала, что Дональд Трамп рассматривал ограниченные военные удары по Ирану и блокаду Ормузского пролива как способ выйти из тупика в мирных переговорах. К «красным линиям» президента США в переговорах с Ираном относились полное открытие пролива без платы за проезд, прекращение всех работ по обогащению урана и его передача, а также прекращение финансирования «Хезболлы» и йеменских хуситов. Также в марте 2026 года Дональд Трамп, по данным The Wall Street Journal, был готов завершить операцию против Ирана, оставив Ормузский пролив закрытым, сосредоточившись на ослаблении иранского флота и запасов ракет.