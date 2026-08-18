WSJ: Трамп пригрозил разбомбить Оман из-за тупика в переговорах с Ираном

Тупик в переговорах Омана и Ирана по возобновлению судоходства в Ормузском проливе вызвал ярость у президента США Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Накануне он пригрозил «разбомбить Оман к чертям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

По данным издания, Белый дом несколько недель рассчитывал на заключение ядерной сделки с Ираном и помощь Омана в открытии пролива. При этом, как сообщают собеседники WSJ, в Белом доме нет единого мнения относительно роли Маската. Часть советников обвиняет Оман в занятии проиранской позиции и продвижении условий, выгодных Тегерану. Другие указывают, что Вашингтон делает из Маската «козла отпущения», пытаясь переложить ответственность за провал переговоров.

Власти США также опасаются, что двусторонние договоренности Ирана и Омана укрепят контроль Тегерана над проливом и приведут к введению пошлин для коммерческих судов. Госсекретарь США Марко Рубио называл подобный шаг «красной линией».