NYT: Иран и Оман близки к заключению соглашения по Ормузскому проливу

Иран и Оман близки к согласованию соглашения о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По их словам, направляющиеся в Персидский залив суда будут проходить по пути, контролируемому Ираном. Суда, выходящие из залива, будут идти по маршруту вблизи Омана.

Иранские чиновники уверяют, что никаких пошлин за прохождение судов взимать не будут. Однако соглашение включает в себя «сервисный сбор» для покрытия воздействия судоходства на окружающую среду, обеспечения безопасности грузовых судов и танкеров, а также расходов на персонал. При этом доходы будут делить поровну между Ираном и Оманом, уточнили собеседники газеты.

Неназванный американский чиновник, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что иранская версия событий «не соответствует действительности». Власти США уверяют, что любые «временные» маршруты через Ормузский пролив не потребуют одобрения или разрешений со стороны Ирана и не будут предусматривать взимания никакой платы.

Как пишет NYT, если Иран в конечном итоге сохранит контроль над проливом, то его открытие «может иметь геополитические последствия». Иранские чиновники говорят, что разрабатывают соглашение «для подтверждения своей способности контролировать пролив и, следовательно, сохранить стратегическое влияние, которого у них не было до войны» с Израилем и США.

По сообщениям СМИ, сейчас иранские власти взимают около $2 млн с танкеров, которые они пропускают через прилегающую к иранскому побережью северную часть Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп накануне выразил надежду, что 4 августа Ормузский пролив будет вновь открыт для судоходства. При этом США против того, чтобы Иран взимал плату за проход судов.

Подробности — в материале «Ъ» «"Если кто и будет это делать, это будем мы"».