Глава фонда «Дом с маяком» Мониава пообщалась со СМИ после выхода из суда

Основательница фонда «Дом с маяком» и одноименного детского хосписа Лида Мониава вышла из здания Симоновского районного суда Москвы. Об этом сообщает корреспондент “Ъ”. Собравшиеся перед зданием суда встретили госпожу Мониаву аплодисментами.

Основательница «Дома с маяком» поделилась с журналистами подробностями своего задержания. Она рассказала, что правоохранительные органы пришли с обыском, пока госпожа Мониава мыла голову. По ее словам, силовики были вежливыми, «но все перевернули вверх дном».

Как рассказала госпожа Мониава, допрос проходил долго — по ее словам, следователи много часов просили признать вину. Основательница фонда подчеркнула, что страшно ей не было и вины она не чувствует. Она также поделилась, что в изоляторе временного содержания ей удалось пообедать и почитать книгу.

Лиду Мониаву задержали 2 сентября, утром в ее доме прошли обыски. По данным следствия, госпожа Мониава распространяла ложную информацию о действиях российских военнослужащих против мирных жителей Украины в Telegram-канале. Как рассказал “Ъ” адвокат Михаил Бирюков, обвинение связано с постом главы фонда, опубликованным в феврале 2023 года. Обвиняемая не признала вину. Сегодня суд не стал арестовывать госпожу Мониаву и назначил ей запрет определенных действий. Такую меру запрашивало следствие.