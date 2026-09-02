СКР пояснил суть дела против главы фонда «Дом с маяком» Мониавы

Основательнице детского хосписа «Дом с маяком» Лиде Мониаве предъявили обвинение в распространении фейков о действиях российской армии против мирного населения Украины. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в «Максе». Расследованием занимается Главное следственное управление СКР по Москве.

Следователи утверждают, что Лида Мониава распространяла ложную информацию в Telegram-канале «под видом достоверных сообщений». Адвокат госпожи Мониавы Михаил Бирюков уточнил «Ъ», что дело связано с постом обвиняемой, опубликованным в феврале 2023 года. Сейчас госпожа Мониава задержана. На допросе вину в инкриминируемом преступлении она не признала.

Лида Мониава возглавляет «Дом с маяком» с 2018 года. Учреждение оказывает паллиативную помощь тяжелобольным детям. Сегодня по месту жительства госпожи Мониавы прошел обыск, ее доставили на допрос. По словам адвоката обвиняемой, меру пресечения изберут на заседании 3 сентября. До этого госпожу Мониаву уже штрафовали за дискредитацию российской армии из-за постов в Telegram-канале.

Подробнее — в материале «Ъ» «Следствие пришло к "Дому с маяком"».