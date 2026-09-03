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Днем над Крымом и другими регионами сбили 426 БПЛА

Российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили 426 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. Атака фиксировалась с 8:00 до 20:00 мск.

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По данным ведомства, беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом и Крымом.

Сообщение об уничтожении 426 беспилотников Минобороны публиковало также 26 августа, однако тогда речь шла об атаке в ночное время.

Вячеслав Рыжков

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