Днем над Крымом и другими регионами сбили 426 БПЛА

Российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили 426 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. Атака фиксировалась с 8:00 до 20:00 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По данным ведомства, беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом и Крымом.

Сообщение об уничтожении 426 беспилотников Минобороны публиковало также 26 августа, однако тогда речь шла об атаке в ночное время.

Вячеслав Рыжков