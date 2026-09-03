ОЗК проведет отбор элеваторов на Кубани для хранения зерна по госзакупкам
Объединенная зерновая компания (ОЗК), выступающая госагентом по распоряжению зерном государственного интервенционного фонда, начала по поручению Минсельхоза отбор организаций для хранения зерна, которое планируется приобрести в рамках предстоящих закупочных интервенций, пишет «Интерфакс».
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Конкурсные процедуры объявлены в 14 регионах, в том числе в Краснодарском и Ставропольском краях, а также Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Волгоградской, Ростовской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. Заявки от потенциальных хранителей принимаются до 2 октября, их рассмотрение должно завершиться 12 октября.
Объем закупок зерна государством в текущем сезоне может составить от 1 млн до 3 млн тонн. Интервенции планируется использовать для поддержки производителей на фоне сокращения экспортного спроса, проблем с логистикой и снижения цен на зерно.
Механизм государственных закупочных и товарных интервенций действует в России с 2001 года. При снижении цен государство закупает зерно и выводит его с рынка, сокращая предложение. В случае дефицита и роста стоимости зерно, напротив, реализуется из интервенционного фонда, что должно сдерживать подорожание.
Последние закупочные интервенции проводились в первой половине 2024 года. Товарные интервенции продолжались с августа 2024 года по июнь 2025 года. Торги проходят на Национальной товарной бирже. ОЗК является оператором государственного зернового фонда и агентом при проведении интервенций.