Глава Сочи рассказал о последствиях атаки безэкипажных катеров

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил об уничтожении шести безэкипажных катеров противника у черноморского побережья. По его словам, информацию об этом Минобороны РФ представило в своей сводке. Глава города заявил, что находится на связи с региональным оперативным штабом и получает информацию о ситуации на курорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

«Инфраструктура курорта работает штатно»,— сообщил Андрей Прошунин.

Он также заявил о распространении в городских пабликах фото- и видеозаписей, сделанных в Сочи во время отражения атаки. По словам господина Прошунина, публикации впоследствии были распространены зарубежными СМИ и интернет-каналами. Глава города напомнил о действующем запрете на съемку происшествий, а также объектов, сил и средств, задействованных при отражении атак.

По его словам, информация об угрозах атаки и ее отмене публикуется в официальных каналах администрации Сочи и Краснодарского края. Жителей призвали ориентироваться на сообщения официальных источников и воздерживаться от распространения непроверенных материалов.

Вячеслав Рыжков