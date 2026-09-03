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Оборот предприятий потребсферы Кубани достиг 3,9 трлн рублей

Оборот предприятий потребительской сферы Краснодарского края по итогам января—июля 2026 года достиг 3,9 трлн руб., увеличившись на 6,7% год к году. Рост зафиксирован во всех основных сегментах рынка.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В общественном питании оборот составил 132,2 млрд руб., в сопоставимых ценах — 101,9% к аналогичному периоду прошлого года. Розничная торговля за семь месяцев обеспечила 1,7 трлн руб., показав рост в сопоставимых ценах на 2,7%. Оборот оптовой торговли приблизился к 2 трлн руб., увеличившись на 5,7% в сопоставимых ценах.

В краевом департаменте потребительской сферы связывают динамику с сохранением покупательской активности и адаптацией бизнеса к текущим рыночным условиям. «Рост оборотов в потребительской сфере — это индикатор того, что покупательская активность сохраняется, бизнес адаптируется к условиям рынка и движется вперед»,— отметил руководитель департамента Роман Куринный.

Плановый объем оборота предприятий потребительской сферы Краснодарского края на 2026 год установлен на уровне около 7 трлн руб.

Вячеслав Рыжков

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