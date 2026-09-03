Кубанским фермерам помогут приобрести семена под урожай 2027 года

Кубанские аграрии столкнулись с ухудшением условий сбыта зерна и масличных культур на фоне практически остановившегося экспорта. При себестоимости производства зерна на уровне 12–13 тыс. руб. за тонну закупочные цены снизились примерно до 7 тыс. руб., передает пресс-служба краевого минсельхоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 2026 году хозяйства региона собрали 11,4 млн тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур, включая 9,5 млн тонн пшеницы. На продовольственное зерно пришлось 84% урожая. В краевом минсельхозе рассчитывают сохранить достигнутые показатели качества зерна в следующем сезоне.

Под урожай 2027 года в регионе уже подготовлено более 630 тыс. га почвы. Площадь озимого клина планируется оставить на уровне текущего года, хозяйства приступили к накоплению семенного материала. При этом рост стоимости семян высоких репродукций становится отдельной проблемой для производителей на фоне дефицита оборотных средств.

По данным министерства, экспорт зерна из Краснодарского края фактически остановлен. Внутренние потребности региона оцениваются примерно в 3,5 млн тонн зерновых, тогда как экспортный потенциал составляет около 6 млн тонн. Реализация этих объемов осложнена падением цен: закупочная стоимость зерна снизилась до 7 тыс. руб. за тонну при себестоимости производства в 12–13 тыс. руб., что делает его производство нерентабельным.

Сложности затронули и рынок масличных культур. В текущем сезоне в крае ожидают собрать около 1,5 млн тонн масличных. При этом стоимость подсолнечника почти вдвое ниже прошлогодней: с 35–40 тыс. руб. за тонну она снизилась до 20–22 тыс. руб. Производство растительных масел прогнозируется на уровне около 1 млн тонн. Порядка 25–30% этого объема традиционно остается на внутреннем рынке, остальное нерафинированное масло поставляется на экспорт через порты Азово-Черноморского бассейна.

Наиболее уязвимыми в сложившихся условиях оказались фермеры, малые предприятия и хозяйства, специализирующиеся преимущественно на зерновом производстве. Из-за снижения выручки они сталкиваются с нехваткой оборотных средств и обслуживают краткосрочные кредиты, что затрудняет закупку семян для нового сезона.

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева краевой минсельхоз сформировал оперативный штаб поддержки аграриев, который возглавил министр сельского хозяйства Федор Дерека. На совещании министр предложил семеноводческим хозяйствам обеспечить малые формы хозяйствования семенами высоких репродукций на льготных условиях и совместно выработать соответствующий механизм.

Производители семян заявили о готовности работать с хозяйствами индивидуально и подбирать условия поставок с учетом их возможностей. Фермерские ассоциации, в свою очередь, предложили организовать взаимодействие между производителями и покупателями, чтобы обеспечить закупку качественного семенного материала на приемлемых условиях.

Вячеслав Рыжков