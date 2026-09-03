От вентиляторов отделили экстремизм

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал бывших собственников Артемовского машиностроительного завода «Вентпром» экстремистским объединением. На основе решения суда все акции предприятия переданы в доход государства. Представители ответчиков отказались от любых комментариев о решении суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Согласно решению суда бывший совладелец "Вентпрома" Олег Горшков входит в экстремистское объединение

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Согласно решению суда бывший совладелец "Вентпрома" Олег Горшков входит в экстремистское объединение

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Екатеринбурга 17 августа удовлетворил иск заместителя прокурора Свердловской области и признал бывшего акционера и бенефициаров Артемовского машиностроительного завода «Вентпром» (Свердловская область) экстремистским объединением, запретив их деятельность. По данным картотеки суда ответчиками выступали несколько лиц: Юлия Алексеева, Олег Горшков (глава совета директоров), Игорь и Ольга Горшковы, Виктор Литовченко (украинский блогер), Наталья Прушинская, Евгений Шмаков (директор ООО «Вентрпром-Инжиниринг») и Юрий Шмаков (начальник отдела материально-технического снабжения). Решением суда все акции «Вентрома» были обращены в доход государства.

АО «Артемовский машиностроительный завод "Вентпром"» образовано в 2004 году на базе обанкротившегося завода «Венкон», который подвергся рейдерскому захвату. Является единственным отечественным производителем вентиляторов главного проветривания шахт, тоннелей и метрополитенов. Представительства завода находятся в Индии, Чехии, Литве, Белоруссии, Казахстане, Болгарии. Согласно отчетности предприятия за 2025 год, чистая прибыль составила 139 млн руб., что больше в 5,7 раз в сравнении с 2024 годом, когда прибыль равнялась 24 млн руб. Выручка от продаж за 2025 год — более 3 млрд руб.

Из представителей признанного судом экстремистского сообщества наиболее известен Олег Горшков. Ранее он занимал должность генерального директора завода, которую уступил в 2020 году Павлу Вяткину.

К участию в рассмотрении дела были привлечены ФСБ, Росимущество и Росфинмониторинг.

Что стало поводом для судебного разбирательства, не уточняется. К 3 сентября мотивировочная и результативная часть решения суда не были опубликованы. Адвокаты ответчиков, к которым обращался «Ъ-Урал», отказались от каких-либо комментариев. Местные СМИ предполагают, что претензии прокуратуры к бывшим собственникам завода могли возникнуть из-за денежных переводов на Украину.

Как рассказал «Ъ-Урал» юрист Максим Колесников, на практике все подобные дела носят закрытый характер. Чаще всего решения суда объясняются финансовой поддержкой Украины. Так, в мае Мосгорсуд утвердил решение о признании экстремистским объединением венчурного фонда Almaz Capital Partners, основанного бизнесменом Александром Галицким. После признания фонда экстремистским, у коммерсанта изъяли активы более чем на 8 млрд руб. В октябре 2025 года Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, обратив в доход государства активы владельца группы компаний «КДВ» (выпускает продукцию под марками «Кириешки», «Яшкино») миллиардера Дениса Штенгелова и его отца (признаны экстремистским объединением).

«Само решение суда не уникально: оно идет по рельсам, которые сформировала судебная практика. Самое расплывчатое в подобных делах — человек может не знать, что имеет экономические отношения с экстремистом. Но все, что он приобрел от этого лица, может быть изъято государством»,— пояснил господин Колесников.

Артем Путилов