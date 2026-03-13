Объединение создателей «Кириешек» Штенгеловых признали террористическим в России

Объединение, в которое входят создатели «Яшкино» и «Кириешек» Денис Штенгелов и его отец Николай Штенгелов, признали террористическим и экстремистским в России. Это следует из информации на сайте Росфинмониторинга.

«Объединение, членами которого являются Штенгелов Денис Николаевич, 14.05.1972 года рождения, уроженец города Томска, и Штенгелов Николай Васильевич, 28.07.1951 года рождения, уроженец Запорожской области»,— указано в карточке включенной в перечень организации.

Физлицам и организациям из списка террористов и экстремистов запрещено взаимодействовать со СМИ, организовывать публичные мероприятия, размещать информацию в сети, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами (только для уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба).

В октябре 2025 года Тверской суд Москвы признал экстремистским объединение предпринимателей Дениса и Николая Штенгеловых. Они покинули Россию более 10 лет назад. Денису Штенгелову принадлежал холдинг «КДВ Групп» (ему принадлежат марки «Яшкино» и «Кириешки»). Генпрокуратура оценивала капитализацию холдинга в 497 млрд руб., годовой доход — в 756 млрд руб., а валовую прибыль — в 139 млрд руб. Суд обратил в доход государства акции группы компаний, более 21 млрд руб. доходов которой Штенгеловы вывели за рубеж с 2022 года.

По версии Генпрокуратуры, Штенгелов-младший поставлял ВСУ продовольствие после начала спецоперации, а его отец с 2014 года оказывал финансовую помощь украинским националистическим батальонам. Генпрокуратура считает, что предприниматели превратили предприятия холдинга КДВ «в инструмент причинения экономического ущерба Российской Федерации и источник финансирования терроризма».

Подробнее читайте в материале «Ъ» «ВСУ не получат сухарики».