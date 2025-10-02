Суд признал экстремистским объединением владельцев «Кириешек» и «Яшкино»

Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, обратив в доход государства активы владельца группы компаний «КДВ» (выпускает продукцию под марками «Кириешки», «Яшкино») миллиардера Дениса Штенгелова, его отца и супруги. Миллиардер и его отец признаны экстремистским объединением.

Арестованы акции и доли 58 компаний холдинга «КДВ» (включая банк «Долинск» и два футбольных клуба) на 500 млрд руб., а также личное имущество семьи. Решение суда немедленно исполнено. Представители ответчиков заявили, что будут обжаловать его.

По версии надзора, Денис Штенгелов (гражданин Австралии) после начала спецоперации поставлял ВСУ продовольствие, а его отец Николай с 2014 года оказывал финансовую помощь украинским националистическим батальонам.

