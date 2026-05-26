Суд утвердил признание Almaz Capital Partners экстремистским объединением

Мосгорсуд утвердил решение о признании экстремистским объединением венчурного фонда Almaz Capital Partners, основанного бизнесменом Александром Галицким. Суд также отклонил жалобу на решение Тверского суда об изъятии имущества предпринимателя на 8 млрд руб. Это следует из карточки дела.

Суд признал Almaz Capital Partners экстремистским объединением по иску Генпрокуратуры в марте. Тогда же было обращено в доход государства имущество Александра Галицкого — квартира и пять машиномест в Москве, коттедж, гараж и земельный участок в Московской области совокупной рыночной стоимостью более 1 млрд руб., а также банковские счета более чем на 7 млрд руб.

Генпрокуратура считает Александра Галицкого спонсором вооруженных сил Украины. Бизнесмен перечислил на производство боеприпасов и дронов ВСУ $50 млн, утверждало ведомство.

Almaz Capital Partners был основан в 2008 году. Венчурный фонд специализируется на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и блокчейна. Штаб-квартира находится в Калифорнии. До 2014 года у фонда было представительство в Москве. Он вкладывал деньги в российские стартапы в области информационных технологий.

