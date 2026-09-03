Илья Соболев, «Белки на акации», «Канцлер Ги»

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье в Краснодаре запланирована насыщенная развлекательная программа. Жители и гости краевой столицы смогут посетить концерты, спектакли и мероприятия на любой вкус. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / kancler_gui Фото: vk.com / kancler_gui

Какие концерты посетить

4 сентября в 18:00 в Sgt. Peppers Bar выступит Dexdbell. Phonk metal группа DEXDBELL выступит в Краснодаре в рамках масштабного тура по России.

Стоимость билетов — от 1250 руб. (18+)

Также 4 сентября в 19:00 в Sgt. Peppers Bar выступит «Канцлер Ги». Определить фирменный стиль Майи Котовской, в неформальной среде более известной как Канцлер Ги,— дело долгое и неблагодарное, считают организаторы шоу. Поэтому на вопрос «Какую музыку вы играете?» Майя Котовская кратко отвечает: «Свою».

Стоимость билетов — от 1400 руб. (16+)

4 сентября в 20:00 на площадке «Порт Клаб» выступит группа «Белки на акации». Собравшись в 2004 году в Краснодаре, музыканты не просто создали группу — они изобрели собственный жанр. Сами «Белки» окрестили его «Роск» — гремучая смесь, в которой органично уживаются танцевальные ритмы, поэтичная дурашливость и бескомпромиссная артистичность. Это тот редкий случай, когда «живой звук» ощущается каждой клеткой тела, сказано в описании.

Стоимость билетов — 1600 руб. (18+)

5 сентября в 20:00 на площадке «Порт 219» выступит группа Wildways. Wildways — российская рок-группа с невероятной энергетикой, заслужившая репутацию «самой дикой банды страны».

Стоимость билетов — от 2500 руб. (16+)

6 сентября в 20:00 в Sgt. Peppers Bar пройдет Deftones Tribute. Музыканты воссоздают дух White Pony, глубину Around the Fur и энергию ранних альбомов — максимально близко к оригиналу. Трибьют-шоу — шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют.

Стоимость билетов — 1000 руб. (18+)

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Какие спектакли посмотреть

4 сентября в 18:30 в Театре драмы покажут спектакль «Пиковая дама». Узнав секретный порядок трех карт, игрок с легкостью сможет обойти противников и сорвать куш. Этот наивный, казалось бы, анекдот, услышанный однажды молодым офицером Германом, становится для него навязчивой идеей. Разыскав хранительницу тайны — старую графиню, он готов пойти на любой обман и хитрость.

Стоимость билетов — от 900 руб. (18+)

5 сентября в 17:00 в Музыкальном театре поставят «Летучую мышь». Сюжет оперетты основан на реальной истории, произошедшей в Париже: чтобы проучить своего гуляку-мужа, жена отправляется вслед за ним на бал-маскарад, переодевшись в костюм «летучей мыши»; ничего не подозревающий муж влюбляется в свою же жену.

Стоимость билетов — от 600 руб. (16+)

Также 5 сентября в 19:00 в ДК железнодорожников поставят «Цветы для Элджернона». Спектакль «Цветы для Элджернона» — это не просто история о человеке с уникальными способностями, но и размышление о самой сущности человека и его месте в мире. Он заставит зрителей задуматься о том, что действительно важно в жизни, и напомнит о ценности простых человеческих качеств.

Стоимость билетов — от 2100 руб. (16+)

6 сентября в 20:30 в Одном театре покажут спектакль «Затворник и Шестипалый». Сказка для взрослых по мотивам повести Виктора Пелевина. Надежда есть всегда. Стремление вырваться за рамки обыденности может привести к результату. Главная задача нашего спектакля — открыть в себе и в зрителе пространство для воображения.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

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Что смотреть в кино

Для юных зрителей в кинозалах Краснодара показывают мультфильм «Лунтик. Обратная сторона Луны». Лунтик наслаждается жизнью с Мамой на Луне и регулярно летает в гости к своим друзьям на Землю. Однажды Лунтик задается вопросом, где его папа. Мама рассказывает, что он исчез на обратной стороне Луны, но когда-нибудь обязательно вернется. Лунтик не хочет ждать и вместе с другом, кузнечиком Кузей, отправляется на поиски папы. За ними увязываются вредные гусеницы — Вупсень и Пупсень, которые вносят сумятицу в любой план. Ребята окажутся на обратной стороне Луны, где их ждут невероятные и опасные приключения, сказано в описании.

Стоимость билетов — от 720 рублей. (0+)

Также для детей в городских кинозалах показывают мультфильм «Смешарики сквозь вселенные». Смешарики Крош и Ежик находят в Ромашковой долине необычное устройство, которое переносит их в игру про будущее, где они обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс. Приключения начинаются тогда, когда они осознают, что это не игра.

Стоимость билетов — от 470 руб. (6+)

Боевик «Мотор Сити» понравится любителям криминальных и драматических фильмов. В центре сюжета Детройт, 1970-е. Рабочий автозавода Джон Миллер влюбляется в девушку местного криминального босса и дорого за это платит. Его подставляют и отправляют в тюрьму за преступление, которого он не совершал. Спустя годы Джон выходит на свободу. У него осталась только одна цель — отомстить человеку, который отнял у него любовь, свободу и прежнюю жизнь.

Стоимость билетов — от 450 рублей. (18+)

В прокате также новый триллер «Крушение рейса». Самолет международного рейса Лос-Анджелес—Шанхай вынужден совершить аварийную посадку в океане. Те, кто выжили в авиакатастрофе, вскоре пожалеют, что не погибли при падении. Теперь им предстоит объединиться, чтобы спастись от кровожадных акул, привлеченных обломками самолета, говорится в описании.

Стоимость билетов — от 450 рублей. (18+)

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Куда сходить еще

4 сентября с 10:00 в Художественном музее им. Коваленко откроется экспозиция «Русское искусство XVI — начала XX веков». Постоянная экспозиция начинается двумя мемориальными залами, посвященными жизни и деятельности основателя Екатеринодарской картинной галереи Ф.А. Коваленко и заведующего музеем с 1925 по 1931 год Р.К. Войцика.

Стоимость билетов — от 50 руб. (0+)

6 сентября в 19:00 на площадке «Порт 219» выступит Илья Соболев. Зрители смогут увидеть его сольный концерт, в котором объединятся невероятные перформансы, абсурдные шутки и экспрессивная шоу-программа. Темы близки каждому, но с подачей Ильи они раскроются совершенно по-новому — все будет приправлено разрывной импровизацией, сумасшедшими отыгрышами и уникальным юмором, обещают организаторы.

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