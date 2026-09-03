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Новым руководителем государственной жилищной инспекции Кубани назначен Николай Чернушкин

Николай Чернушкин назначен руководителем государственной жилищной инспекции Краснодарского края. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев, передает пресс-служба краевой администрации.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Господин Чернушкин родился 18 июля 1994 года в Новочеркасске. В 2017 году окончил Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова по специальности «инженер».

С 2017 по 2025 год Николай Чернушкин работал в контрольно-надзорных органах, где руководил подразделениями, отвечавшими за федеральный государственный промышленный, энергетический и строительный надзор. В сферу их работы, в частности, входили объекты, обеспечивающие устойчивое и безопасное функционирование жилого фонда в Краснодарском крае, Ростовской области, Адыгее и Пермском крае.

С мая 2026 года господин Чернушкин исполнял обязанности руководителя краевой Госжилинспекции.

Вячеслав Рыжков

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