Новым руководителем государственной жилищной инспекции Кубани назначен Николай Чернушкин

Николай Чернушкин назначен руководителем государственной жилищной инспекции Краснодарского края. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев, передает пресс-служба краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Господин Чернушкин родился 18 июля 1994 года в Новочеркасске. В 2017 году окончил Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова по специальности «инженер».

С 2017 по 2025 год Николай Чернушкин работал в контрольно-надзорных органах, где руководил подразделениями, отвечавшими за федеральный государственный промышленный, энергетический и строительный надзор. В сферу их работы, в частности, входили объекты, обеспечивающие устойчивое и безопасное функционирование жилого фонда в Краснодарском крае, Ростовской области, Адыгее и Пермском крае.

С мая 2026 года господин Чернушкин исполнял обязанности руководителя краевой Госжилинспекции.

Вячеслав Рыжков