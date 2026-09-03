В Анапе приступили к уборке винограда

В Анапе началась уборка винограда. На данный момент аграрии приступили к сбору ранних сортов, среди которых «августин», «Италия» и «бианка». Об этом в своих социальных сетях сообщила глава курорта Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / vk.ru / maslovasb Фото: https: / vk.ru / maslovasb

Виноградарство и виноделие остаются одним из ключевых направлений агропромышленного комплекса муниципалитета. В настоящее время виноградники в Анапе занимают площадь 5,7 тыс. га. В текущем сезоне уборку запланировано провести на территории 4,24 тыс. га. По оперативным данным, работы уже завершены на площади порядка 400 га.

По состоянию на начало сентября валовой сбор винограда в регионе достиг 4,5 тыс. т, а средняя урожайность составляет 112 ц/га.

Как отметила Светлана Маслова, уборочная кампания продлится до конца октября. К сбору урожая привлечены силы 25 профильных предприятий и 31 крестьянско-фермерского хозяйства.

«Желаю нашим аграриям собрать достойный урожай, а всем, кто сейчас трудится на анапских виноградниках,— хорошей погоды и рекордных показателей!» — написала Светлана Маслова.

Как ранее сообщали в администрации города-курорта, на текущем году запланирована закладка молодых виноградников на площади еще 100 га, что позволит увеличить насаждения почти на 2%.

По данным властей, за январь—апрель 2026 года винодельческие предприятия Анапы произвели и реализовали 336 тыс. дал продукции. Отмечается, что данный показатель соответствует аналогичному периоду прошлого года. Значительная доля объектов агротуризма Краснодарского края, общее число которых превышает сто, приходится на Анапу.

Александра Локтионова