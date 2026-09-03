Новый государственный праздник — День языков народов России — отметят на «Роза Хутор» бесплатными тематическими экскурсиями

8 сентября в России впервые будет отмечаться День языков народов Российской Федерации.

Фото: Иван Голубых

Новый государственный праздник учрежден Указом Президента России в 2025 году для сохранения и развития языкового многообразия страны. В этот день в этнопарке «Моя Россия» на курорте «Роза Хутор» состоятся экскурсии, посвященные языкам и культурным традициям этносов нашей страны. Вход на экскурсии и в этнопарк — свободный.

Тематические экскурсии «Голоса России» состоятся в 12:00 и 15:00. За 50 минут гости узнают, сколько языков существует в России, на каком из них говорит всего один человек, что могут рассказать о культуре народов России традиционные орнаменты и вышивка.

Помимо тематических экскурсий, в этнопарке каждый час проходят бесплатные обзорные прогулки. На территории этнопарка вдоль горной реки Мзымты расположены 11 павильонов, в архитектуре которых отражены традиции разных регионов России. Здесь можно увидеть Московский Кремль, парадные ворота Покровского монастыря в Суздале, кузнечный цех Уральского горнорудного завода, деревянные избы Русского Севера, сторожевую башню Кавказа, мазаную хату Кубани и петербургский особняк.

В павильонах работают экспозиции, выставки, мастер-классы. Гости могут попробовать традиционные ремесла и познакомиться с национальной кухней разных регионов — например, приготовить татарскую лапшу или маканые свечи, увидеть старинные костюмы, попробовать дагестанский кофе и сибирские пельмени.

Этнопарк «Моя Россия» открыт ежедневно с 10:00 до 20:00. Вход свободный.

В сентябре на «Роза Хутор» также пройдут «Дни школьника». 12, 13, 19 и 20 сентября учащиеся школ Сочи, Краснодарского края и Республики Абхазия вместе с родителями смогут воспользоваться специальными тарифами на прогулочные билеты и ряд развлечений курорта. В программу входят подъемы на открытых канатных дорогах, прогулки в парке водопадов и посещение Музея археологии. Экономия на отдельных предложениях составит до 50%.

ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор", 123458, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, помещ. 1/3/1, ОГРН 1037702012952

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