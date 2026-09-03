Кубань заняла почти половину рынка закупок энергосберегающих технологий в ЮФО

Краснодарский край обеспечил почти половину коммерческих закупок энергосберегающих технологий в Южном федеральном округе за январь—июль 2026 года. На регион пришлось 48,7% таких тендеров, сообщила «Эксперту Юг» коммерческий директор ООО «ТендерПро» Елена Астафьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Второе место заняла Ростовская область с долей 28,2%, третье — Волгоградская область с 18,5%. Таким образом, на три региона пришлось 95,4% закупок энергосберегающих технологий в ЮФО. На остальные субъекты округа суммарно пришлось менее 5%.

При этом рынок энергосберегающих решений в ЮФО в этом году демонстрирует снижение. В среднем объем закупок сократился на 18,2%. Наиболее заметно снизился спрос на датчики движения — на 28,8% и энергосберегающие лампы — на 24,7%. Закупки систем оборотного водоснабжения сократились на 10,9%, вентиляционного оборудования — на 8,3%.

Основными заказчиками таких решений остаются владельцы коммерческой недвижимости, а также предприятия промышленного и аграрного секторов, отметила госпожа Астафьева.

В 2025 году динамика была противоположной: спрос компаний ЮФО на энергосберегающие технологии вырос на 32% за год. Наиболее востребованными тогда оказались датчики движения — объем спроса на них увеличился на 52,3%.

Вячеслав Рыжков