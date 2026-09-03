Краснодар вошел в топ городов по числу отправлений книг и канцтоваров через СДЭК в августе

В августе жители Краснодара на 18% чаще отправляли и заказывали книги и канцтовары по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщили «Ъ-Кубань» в СДЭК. В преддверии учебного года среди отправлений встречались и нестандартные товары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В частности, краснодарцы отправляли набор гелевых ручек в форме ключей, блокнот с ароматом шоколада, органайзер в форме коралла и набор спиннеров-маркеров. Среди книжных отправлений наиболее необычным в компании назвали издание «Обережки для ЕГЭшки».

В целом по России крупнейшими городами по числу отправлений книг и канцтоваров стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Казань, Краснодар и Нижний Новгород. Среди городов-получателей лидировали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар, далее следовали Нижний Новгород, Казань и Ростов-на-Дону.

За рубежом больше всего отправлений школьных принадлежностей и книг оформляли из Казахстана, Белоруссии, США, Японии, Киргизии, Армении, Финляндии и Таиланда. Основными странами-получателями стали Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия, Узбекистан, Грузия, Азербайджан и США.

Вячеслав Рыжков