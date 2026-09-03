В Ростовской области ввели новую должность для взаимодействия с военными органами

В правительстве Ростовской области ввели новую должность — заместителя губернатора, курирующего вопросы взаимодействия с военными органами. Об этом решении сообщил глава региона Юрий Слюсарб.

На должность назначен Игорь Михайлов, генерал-майор внутренней службы. Заместитель губернатора получил военное образование в Новочеркасском высшем военном командном училище связи, имеет опыт службы, в том числе в подразделениях противовоздушной обороны.

В правительстве господин Михайлов будет курировать работу по защите от вражеских угроз в условиях специальной военной операции и набору на военную службу по контракту.

Константин Соловьев