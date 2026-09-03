МИД Чехии вызвал посла России из-за беспилотников в аэропорту Лейпцига

МИД Чехии сообщил о вызове посла России в Праге Анны Пономаревой. Так власти страны выражают солидарность с властями Германии после инцидентов с дронами в аэропорту Лейпцига, указано в заявлении ведомства.

«Министр отверг объяснения посла, которая назвала эти инциденты провокациями»,— подчеркнули в МИДе (цитата по «Интерфакс»).

Чешский МИД заявил, что представление о ситуации было сформировано на основе «убедительной информации как немецкой стороны, так и на основании результатов расследований двух чешских спецслужб». Российскому послу сообщили о готовящихся ответных мерах, спровоцированных в том числе ужесточением условий для работы чешской дипмиссии в Москве.

Сегодня также стало известно о вызове посла России в МИД Польши. Причину такого решения польское ведомство не уточняло. Вчера о вызове российских диппредставителей сообщили в Брюсселе и Париже. Поводом стали обвинения Германии в адрес России из-за инцидентов с БПЛА.

Подробнее об обвинениях Германии — в материале «Ъ» «По лейпцигскому счету».