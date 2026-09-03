В МИД Польши вызвали российского посла
Посла России в Польше Григория Михно вызвали в польский МИД. Об этом сообщило местное информагентство PAP. Причины вызова дипломата пока неизвестны.
В предыдущий раз МИД Польши вызывал российского посла в конце июля. Тогда поводом послужило падение ракеты на юго-востоке Польши. Польский премьер Дональд Туск допускал, что воздушное пространство могла нарушить российская ракета X-101.
Вчера о вызове российских диппредставителей сообщили в Брюсселе и Париже. Поводом стали обвинения Германии в адрес России из-за инцидентов с БПЛА в аэропорту Лейпцига.
3 сентября 2026 года в польский МИД вызвали посла России Георгия Михно, чтобы выразить осуждение действиям российской стороны. Это уже не первый случай вызова российского посла в Польше: 31 июля 2026 года российский посол был вызван после падения ракеты на юго-востоке Польши, тогда премьер-министр Дональд Туск предположил, что воздушное пространство могла нарушить российская ракета X-101.
В ноябре 2025 года в МИД Польши вызывали временного поверенного в делах России Андрея Ордаша после взрыва на железной дороге Варшава-Люблин, по которой доставлялось оружие на Украину. Тогда польский премьер Дональд Туск заявлял, что в происшествии виновны двое граждан Украины, якобы сотрудничавших с российскими спецслужбами. 10 сентября 2025 года Андрей Ордаш также был вызван в МИД Польши на фоне сообщений о ночной атаке дронов, которые, по словам премьер-министра Дональда Туска, принадлежали России.