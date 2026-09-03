В МИД Польши вызвали российского посла

Посла России в Польше Григория Михно вызвали в польский МИД. Об этом сообщило местное информагентство PAP. Причины вызова дипломата пока неизвестны.

В предыдущий раз МИД Польши вызывал российского посла в конце июля. Тогда поводом послужило падение ракеты на юго-востоке Польши. Польский премьер Дональд Туск допускал, что воздушное пространство могла нарушить российская ракета X-101.

Вчера о вызове российских диппредставителей сообщили в Брюсселе и Париже. Поводом стали обвинения Германии в адрес России из-за инцидентов с БПЛА в аэропорту Лейпцига.