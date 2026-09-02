Каллас заявила о «государственном терроризме» России из-за БПЛА в Лейпциге

Инцидент с БПЛА в Лейпциге имел все признаки «государственного терроризма». Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел европейских стран в Ирландии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ

Инцидент в аэропорту Лейпциг/Галле произошел в ночь с 4 на 5 августа. Тогда БПЛА со взрывчаткой большой мощности был обнаружен возле украинского транспортного самолета Ан-124 «Руслан», на борту которого перевозили боеприпасы для ВСУ. БПЛА обезвредили, однако позднее стало известно еще об одном дроне — о нем доложили пилоты Boeing компании DHL, когда тот заходил на второй круг. 14 августа стало известно о третьем БПЛА, который не долетел до аэропорта.

«Мы обсуждаем теракты в Лейпциге, и очевидно, что они имеют все признаки государственного терроризма. Вопрос в том, что мы будем делать в связи с этим? Мы уже вызвали российского посла», — заявила госпожа Каллас (цитата по AFP).

По данным Politico, на саммите в Ирландии будут, среди прочего, обсуждать существенное расширение антироссийского «черного списка». По словам источников, в санкционный лист готовятся внести еще 1600 физических и юрлиц.

В конце августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил об обсуждении новых санкций против России из-за происшествий в Лейпциге. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт 1 сентября заявил, что немецкие власти официально возлагают на Россию ответственность за инциденты с дронами. Он отметил, что «Германия является целью гибридных атак России». МИД России заявлял, что Москва готова ответить на санкции, в том числе на возможное закрытие Русского дома в Берлине и генконсульства в Бонне.