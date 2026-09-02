Каллас заявила о «государственном терроризме» России из-за БПЛА в Лейпциге
Инцидент с БПЛА в Лейпциге имел все признаки «государственного терроризма». Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел европейских стран в Ирландии.
Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ
Инцидент в аэропорту Лейпциг/Галле произошел в ночь с 4 на 5 августа. Тогда БПЛА со взрывчаткой большой мощности был обнаружен возле украинского транспортного самолета Ан-124 «Руслан», на борту которого перевозили боеприпасы для ВСУ. БПЛА обезвредили, однако позднее стало известно еще об одном дроне — о нем доложили пилоты Boeing компании DHL, когда тот заходил на второй круг. 14 августа стало известно о третьем БПЛА, который не долетел до аэропорта.
«Мы обсуждаем теракты в Лейпциге, и очевидно, что они имеют все признаки государственного терроризма. Вопрос в том, что мы будем делать в связи с этим? Мы уже вызвали российского посла», — заявила госпожа Каллас (цитата по AFP).
По данным Politico, на саммите в Ирландии будут, среди прочего, обсуждать существенное расширение антироссийского «черного списка». По словам источников, в санкционный лист готовятся внести еще 1600 физических и юрлиц.
В конце августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил об обсуждении новых санкций против России из-за происшествий в Лейпциге. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт 1 сентября заявил, что немецкие власти официально возлагают на Россию ответственность за инциденты с дронами. Он отметил, что «Германия является целью гибридных атак России». МИД России заявлял, что Москва готова ответить на санкции, в том числе на возможное закрытие Русского дома в Берлине и генконсульства в Бонне.
Связь инцидента с Россией пока оформлена прежде всего как официальная атрибуция германских властей: 1 сентября Александр Добриндт заявил о причастности Москвы, хотя 31 августа сообщалось, что результаты расследования еще не оглашены, а выводы строятся на утечках в СМИ. Жесткая квалификация связана и с самим объектом: аэропорт Лейпциг/Галле рассматривается не только как гражданский, но и как ключевая логистическая база НАТО.
Практический смысл заявления — перевести инцидент в режим скоординированного политического ответа. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия готовит его вместе с ЕС и НАТО; среди возможных мер назывались высылка российских дипломатов и закрытие Русского дома в Берлине. Уже объявлены закрытие генконсульства в Бонне, усиление проверок и ужесточение визового и пограничного контроля для граждан РФ на въезде в Германию, а также новые санкции, включая давление на «теневой танкерный флот».
При этом произошедшее квалифицируется как «попытка теракта» и «гибридная атака», а не как прямое военное нападение, поэтому, как отмечалось со ссылкой на главу МИД ФРГ Йоханна Вадефуля, обойдется без срочного созыва союзников по НАТО: речь идет о дипломатических и санкционных шагах, а не о военном ответе.