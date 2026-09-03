На Кубани планируют увеличить число аварийных бригад коммунальщиков до 1,5 тысячи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил увеличить число аварийных бригад коммунальных служб перед отопительным сезоном. В регионе уже сформировано 1,3 тыс. таких бригад, однако власти планируют довести их количество как минимум до 1,5 тыс., сообщил на совещании министр ТЭК и ЖКХ края Денис Сорокалетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Семён Старикович / Коммерсантъ Фото: Семён Старикович / Коммерсантъ

По словам губернатора, помимо подготовки инфраструктуры к зиме необходимо создать резерв источников энергоснабжения, ресурсов, техники и оборудования, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла, электроэнергии и воды жителям, социальным объектам и предприятиям в случае аварий.

В аварийный запас региона в этом году направлено более 20,4 км труб различного диаметра, насосное оборудование и 18 водогрейных котлов. В распоряжении ведомства находятся шесть мобильных котельных и 17 дизельных электростанций. Дополнительно планируется приобрести три котельные установки, насосное оборудование и две дизельные электростанции. Еще три мобильные котельные имеются в резерве теплоснабжающих предприятий.

О готовности к осенне-зимнему периоду губернатору также доложили главы Ейского, Крымского и Северского районов и Туапсинского муниципального округа.

Вячеслав Рыжков