Один пострадавший после атаки БПЛА на Новороссийск 12 августа остается в больнице

Один из 13 человек, госпитализированных после массированной атаки беспилотников на Новороссийск 12 августа, остается в больнице. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в минздраве Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

«По состоянию на текущую дату в ГБУЗ "Научно-исследовательский институт — Краевая клиническая больница №1 имени профессора С. В. Очаповского" продолжает лечение один пациент»,— сообщили в ведомстве.

Всего после атаки 12 августа медицинская помощь в стационарах потребовалась 13 пострадавшим. Остальные пациенты к настоящему времени выписаны.

Вячеслав Рыжков