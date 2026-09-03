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Один пострадавший после атаки БПЛА на Новороссийск 12 августа остается в больнице

Один из 13 человек, госпитализированных после массированной атаки беспилотников на Новороссийск 12 августа, остается в больнице. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в минздраве Краснодарского края.

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

«По состоянию на текущую дату в ГБУЗ "Научно-исследовательский институт — Краевая клиническая больница №1 имени профессора С. В. Очаповского" продолжает лечение один пациент»,— сообщили в ведомстве.

Всего после атаки 12 августа медицинская помощь в стационарах потребовалась 13 пострадавшим. Остальные пациенты к настоящему времени выписаны.

Вячеслав Рыжков

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