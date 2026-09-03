На Кубани возбудили антимонопольные дела в отношении владельца АЗС «АТАН»

Краснодарское УФАС возбудило дела в отношении ООО «Кедр», работающего под брендом «Атан», из-за нарушения антимонопольного законодательства при реализации автомобильного топлива. Поводом стали обращения граждан, пожаловавшихся на рост розничных цен на бензин и дизельное топливо в Краснодарском крае, передает пресс-служба управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ранее ведомство направило компании предупреждение о необходимости прекратить действия, которые могут нарушать закон о защите конкуренции. В установленный срок ООО «Кедр» требование не исполнило, после чего УФАС возбудило дела.

Ведомство рассматривает действия компании в контексте возможного злоупотребления доминирующим положением. За такое нарушение предусмотрена административная ответственность, в том числе штраф, размер которого может рассчитываться исходя из оборота.

Краснодарское УФАС ежедневно отслеживает цены на автомобильное топливо на региональном розничном рынке, а также в мелкооптовом сегменте. При выявлении признаков экономически необоснованного повышения цен ведомство намерено принимать меры антимонопольного реагирования.

В УФАС также напомнили участникам рынка о необходимости соблюдать требования законодательства при формировании цен на бензин и дизельное топливо и не допускать их необоснованного повышения.

Вячеслав Рыжков