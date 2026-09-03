Около 120 из 149 км трамвайных путей обновили в Нижнем Новгороде

Модернизацию 120 из 149 км трамвайных путей (в однопутном исчислении) завершили в Нижнем Новгороде по концессионному соглашению с ООО «Экологические проекты» (принадлежит АО «Корпорация развития Нижегородской области»). Завершить работы планируют в начале 2027 года, сообщил губернатор Глеб Никитин на церемонии запуска последнего из 170 трамваев, поставленных в рамках комплексной модернизации электротранспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

По словам губернатора, на новых путях будут ходить только новые вагоны — 170 штук для Нижнего Новгорода на текущий момент достаточно. Новые вагоны потребуются, если появятся новые трамвайные линии. Этот вопрос сейчас прорабатывается, но все будет зависеть от источников финансирования, добавил Глеб Никитин.

Срок выпуска всех 170 трамваев на маршруты пока неизвестен. «Надо закрыть дефицит кадров, он еще долго будет нас преследовать, к сожалению», — подчеркнул губернатор.

По данным «Экологических проектов», работы продолжаются на участках трамвайной сети от Московского вокзала через Комсомольскую площадь до парка «Дубки»; от улицы Игарской через улицу Новикова-Прибоя до Восточного путепровода; от Северной петли через проспект Ленина до узла на шестой проходной ГАЗа; между первым и вторым Соцгородом; от проспекта Кирова через Соцгород 1 до Молодежного проспекта.

Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на обновление трамвайной сети, модернизацию депо с тяговыми подстанциями и закупку 170 трамваев заключили в 2022 году за 50,4 млрд руб. Изначально работы планировали завершить в 2026 году, но затем перенесли на 2027 год.

В конце 2025 года концессионер сообщал, что при реализации проекта сэкономили 976 млн руб. бюджетных средств за счет привлечения меньшей суммы кредитов, но уже весной 2026 года расходы на концессию за счет федеральных средств увеличили на 3,5 млрд руб. из-за удорожания материалов.

По факту мошенничества при модернизации трамвайных депо в отношении одного из подрядчиков расследуют уголовное дело. Ущерб оценивается в 37 млн руб.

Ирина Швецова