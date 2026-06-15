На нижегородскую трамвайную концессию дополнительно выделено 3,5 млрд рублей

Расходы минтранса Нижегородской области в 2026 году будут увеличены на 3,496 млрд руб. за счет средств федерального бюджета. Деньги пойдут на покрытие удорожания материалов, в том числе трамвайных рельсов, по концессионному соглашению, в рамках которого в Нижнем Новгороде модернизируется электротранспорт. Еще 223 млн руб. в качестве регионального софинансирования концессионных расходов выделит на эти же цели бюджет Нижегородской области. Соответствующая поправка была предварительно одобрена комитетом по бюджету областного заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Заместитель министра транспорта и автодорог Денис Рябинин пояснил «Ъ-Приволжье», что полученные федеральные средства позволят в 2027-2028 годах завершить строительную часть концессии. «Проект стоимостью 50 млрд руб. стартовал в 2022 году, с тех пор материалы подорожали кратно. Несмотря на то что мы многое оптимизировали и вначале даже получали экономию, остаться в прежних параметрах финансово-экономической модели мы не сможем. Уже сделано 115 км из 149 км трамвайных путей, закуплен почти весь подвижной состав. Осталось приобрести еще несколько новых трамваев большой вместимости и модернизировать депо с тяговыми подстанциями. Планируем основную часть работ завершить в 2027 году. Поскольку из восьми регионов-участников Нижегородская область в наибольшей степени готова к завершению проекта, поэтому нам и денег из бюджета РФ дали побольше», — отметил Денис Рябинин. Концессионером по модернизации трамвайной сети выступает подконтрольное региональным властям ООО «Экологические проекты».

Иван Сергеев