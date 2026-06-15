На нижегородскую трамвайную концессию дополнительно выделено 3,5 млрд рублей
Расходы минтранса Нижегородской области в 2026 году будут увеличены на 3,496 млрд руб. за счет средств федерального бюджета. Деньги пойдут на покрытие удорожания материалов, в том числе трамвайных рельсов, по концессионному соглашению, в рамках которого в Нижнем Новгороде модернизируется электротранспорт. Еще 223 млн руб. в качестве регионального софинансирования концессионных расходов выделит на эти же цели бюджет Нижегородской области. Соответствующая поправка была предварительно одобрена комитетом по бюджету областного заксобрания.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
Заместитель министра транспорта и автодорог Денис Рябинин пояснил «Ъ-Приволжье», что полученные федеральные средства позволят в 2027-2028 годах завершить строительную часть концессии. «Проект стоимостью 50 млрд руб. стартовал в 2022 году, с тех пор материалы подорожали кратно. Несмотря на то что мы многое оптимизировали и вначале даже получали экономию, остаться в прежних параметрах финансово-экономической модели мы не сможем. Уже сделано 115 км из 149 км трамвайных путей, закуплен почти весь подвижной состав. Осталось приобрести еще несколько новых трамваев большой вместимости и модернизировать депо с тяговыми подстанциями. Планируем основную часть работ завершить в 2027 году. Поскольку из восьми регионов-участников Нижегородская область в наибольшей степени готова к завершению проекта, поэтому нам и денег из бюджета РФ дали побольше», — отметил Денис Рябинин. Концессионером по модернизации трамвайной сети выступает подконтрольное региональным властям ООО «Экологические проекты».