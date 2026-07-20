Хищение 37 млн рублей выявили при модернизации нижегородской трамвайной сети

Уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159) при реконструкции трамвайных депо возбудили в Нижнем Новгороде, сообщили в региональном ГУ МВД. По ходатайству полиции арестован 51-летний генеральный директор субгенподрядной организации из Санкт-Петербурга. Название организации не приводится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как полагает следствие, обвиняемый внес в отчетную документацию недостоверные сведения о затратах, выполнив работы лишь частично. Ущерб оценивается в 37 млн руб., полученных с декабря 2023 года по январь 2024 года.

В офисах строительной организации и аффилированной компании в Санкт-Петербурге провели обыски.

Как писал «Ъ-Приволжье», модернизацию трамвайной сети в Нижнем Новгороде ведет ООО «Экологические проекты» (принадлежит Корпорации развития Нижегородской области). Среди генподрядчиков предприятие озвучивало АО «НиК», ООО «Форт» и ООО «СТК-строй». С последним контракт расторгли недавно из-за нарушений. Сейчас работы ведет только «Форт».

Галина Шамберина