Последний из 170 трамваев «МиНиН» поступил в Нижний Новгород

Нижний Новгород получил все 170 трамваев «МиНиН», поставленных по концессионному соглашению между правительством области и ООО «Экологические проекты» (дочернее предприятие Корпорации развития Нижегородской области). Последний трамвай, трехсекционный, представили на площади Народного единства 3 сентября 2026 года.

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Всего город получил 144 односекционных и 26 трехсекционных трамваев. На линии они пока не все, так как еще не завершена реконструкция путей и сохраняется дефицит кадров, сообщил губернатор Глеб Никитин.

Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на обновление трамвайной сети, модернизацию депо с тяговыми подстанциями и закупку 170 трамваев заключили в 2022 году за 50,4 млрд руб. Изначально работы планировали завершить в 2026 году, но затем перенесли на 2027 год.

Трамваи «МиНиН» собирали на российско-белорусском предприятии «Нижэкотранс» в Ворсме. После завершения этого контракта и контракта на поставку электробусов для Нижнего Новгорода предприятие перенесут на территорию особой экономической зоны «Кулибин» и сократят его штат. Сейчас «Нижэкотранс» разрабатывает новую линейку гибридного и электротранспорта.

Ирина Швецова