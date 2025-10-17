Нижегородский бюджет сэкономит почти 1 млрд рублей на обновлении трамвайной сети

Почти на 976 млн руб. уменьшают субсидию на реализацию концессионного соглашения по модернизации наземного электротранспорта в Нижнем Новгороде. Такие изменения содержатся в проекте поправок регионального бюджета 2025 года, внесенных в октябре.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как пояснили «Ъ-Приволжье» в ООО «Экологические проекты», в процессе модернизации трамвайной сети привлечено меньше кредитных средств, соответственно, данная сумма — это экономия средств областного бюджета.

Концессионное соглашение было заключено в 2023 году. Общая стоимость проекта на тот момент составляла 51,3 млрд руб. Из них 32,1 млрд руб. — средства ВЭБ.РФ и ФНБ. Всего в Нижнем Новгороде планируется обновить 150 км трамвайных линий, реконструировать 15 тяговых подстанций и три трамвайных депо, а также закупить 170 трамваев «МиНиН».

Ирина Швецова