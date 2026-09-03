«Это поможет контролировать селекционную работу на местах»

С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о племенном животноводстве. Они исключают из него норму, допускающую реализацию племенной продукции только гражданам и юрлицам, осуществляющим сельхозпроизводство. Помимо этого, закон вводит возможность создания саморегулируемых организаций племенного животноводства, определяет их статус и требования к ним. Свое мнение по этому поводу «Ъ-Ростов» высказал советник президента Торгово-промышленной палаты региона Юрий Корнюш.



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«Одно из ключевых нововведений — появление правового поля для саморегулируемых организаций в сфере племенного животноводства. Такие организации создаются на добровольной основе — объединяют хозяйства по видам отраслей (например, только молочное скотоводство или мясное овцеводство). Они должны соответствовать общим требованиям к СРО (в соответствии с Законом №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»). У них появляются конкретные полномочия: подтверждать соответствие племенных животных или стад стандартам организации, выдавать сертификаты (свидетельства), проверять сведения о животных и стадах членов организации, а также проводить аттестацию специалистов.

С одной стороны, СРО могут отстаивать интересы племенных хозяйств при взаимодействии с властями, с другой — контролировать селекционную работу на местах. Это будет способствовать внедрению современных методов селекции и развитию базы племенных ресурсов, производству элитной племенной продукции.

Но это не единственное изменение в законодательстве. Вступившие в силу поправки отменили норму, которая ограничивала круг покупателей племенной продукции только теми, кто сам занимается сельхозпроизводством. Это расширяет круг тех, кто желает заниматься племенным животноводством. Кроме того, в ч.1 ст.11 законодатели добавили уточнение: заключения об отнесении импортированных животных, их семени и эмбрионов к племенной продукции тоже оформляются в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и без взимания платы.

Нововведения более чем актуальны для Ростовской области, где животноводство — одно из основных направлений развития АПК (специализированным мясным скотоводством на Дону занимаются 35 сельхозпредприятий.). В регионе, по итогам второго квартала 2026 года, зафиксированы высокие показатели: среднемесячное производство мяса составило 27,7 тыс. т, молока — 227 тыс. т. Это существенно выше, чем годом ранее. Среднегодовой удой в хозяйствах региона превысил 8,8 тыс. кг от одной коровы. В наиболее продуктивных агропредприятиях этот показатель превышает 13 тыс. кг. Животноводы Дона заготовили более 100% кормов на зимне-стойловый период-2026/2027. Развитию отрасли способствует господдержка: субсидии направляются на производство молока, содержание маточного поголовья, а также приобретение техники и племенного молодняка.

Однако в отрасли есть и проблемы. Так, из-за климатических проблем и гибели урожая зерновых в 2025 году была снижена местная кормовая база.

Это привело к сокращению выпуска скота на убой. В регионе действуют ограничения на перемещение животных, мяса и молока из-за рисков распространения опасных инфекций. Фермерские хозяйства сталкиваются с дефицитом льготных кредитов, высокими затратами на содержание производственных площадок и с трудностями в получении субсидий. Из-за существующих проблем часть малых и средних сельхозпредприятий прекращает работу.

Считаю, что вступившие в силу изменения в законе придадут стимул, мобильность, эффективность производства и реализации продукции и помогут предприятиям справиться с трудностями, преодолеть барьеры. В том числе, и при поддержке саморегулируемой организации».