США заключили с Венесуэлой «крупнейшую нефтяную сделку в мировой истории»

Президент США Дональд Трамп объявил о «крупнейшей нефтяной сделке в мировой истории». Он сообщил в сети Truth Social, что теперь США будут контролировать большую часть из 65 млрд баррелей венесуэльской нефти. По замыслу главы Белого дома, это должно помочь снизить цены на бензин в США, превышающие $4 за галлон, что для американского обывателя является критическим психологическим маркером, говорящим о проблемах в стране. С приближением ноябрьских выборов в Конгресс решение нефтяного кризиса становится для президента США и Республиканской партии важнейшей задачей.

По данным Reuters/Ipsos, нынешняя администрация Трампа сейчас проживает глубочайший кризис. Общий рейтинг одобрения президента США снизился до 33%. Это самый низкий показатель за весь его второй президентский срок. Нынешний август уже вошел в историю как первый месяц, когда цена на бензин в США не опускалась ниже четырехдолларовой отметки.

Реагируя на ситуацию, Дональд Трамп объявил в пятницу, 28 августа, что США обеспечили контроль над большей частью из более чем 65 млрд баррелей подтвержденных нефтяных запасов Венесуэлы.

«Через партнерство с частным бизнесом мы обеспечили контроль США над большей частью из более чем 65 миллиардов баррелей подтвержденных нефтяных запасов Венесуэлы, без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков»,— написал он в соцсети Truth Social. «Эта историческая сделка более чем удвоит американские запасы нефти, значительно расширит наши поставки нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед»,— добавил Трамп.

В свою очередь, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес написала в соцсети Х, что соглашение с США «окажет значительное влияние на возрождение нашей нации». Она отметила, что в рамках договоренности «предусматривается разработка 17 стратегических месторождений с инвестициями более $100 млрд и более $209 млрд налоговых поступлений для государства». Родригес попыталась убедить венесуэльцев, что передача 55% контроля над добычей нефти США, по сути, единственный шанс, чтобы страна выжила.

А вечером в субботу она добавила, что соглашение с США «будет действовать в течение 25 лет с целевым уровнем добычи более 1,5 млн баррелей в сутки».

Представитель Белого дома подтвердил журналистам, что сделка предусматривает 55-процентную долю США в новом совместном предприятии с частным венесуэльским оператором. Соглашение предусматривает также 100-летнюю аренду нефтяного месторождения. В случае реализации договоренности может быть создана вторая по величине по общим запасам нефтяная компания в мире после Saudi Aramco, считают эксперты.

Подробнее — в материале «Тяжелая нефть легкого поведения».