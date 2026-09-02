Венесуэла подписала нефтяные соглашения с Chevron и Eni
Венесуэла подписала соглашения с американской нефтегазовой корпорацией Chevron и итальянской Eni по расширению их деятельности в стране. Об этом сообщили сами компании. Соглашения подписаны во время визита в Венесуэлу министра энергетики США Криса Райта.
Chevron заявила, что она получит доступ к двум месторождениям нефти в бассейне реки Ориноко. Компания собирается инвестировать в добычу в Венесуэле $7 млрд и в течение пяти лет нарастить производство с примерно 280 тыс. баррелей нефти в день до 600 тыс. баррелей в день. Eni также сообщила, что по условиям соглашения она займется разработкой нефтяного месторождения в бассейне Ориноко.
В конце августа президент США Дональд Трамп заявил о «крупнейшей нефтяной сделке в мировой истории», в результате которой США будут контролировать значительную часть венесуэльской нефти. Критики сравнивали соглашение с колониализмом XIX века. Reuters пишет, что в ходе визита господина Райта планируется также подписание соглашений Венесуэлы с другими нефтегазовыми компаниями, в том числе колумбийской Geopark.
Смысл соглашений — перевод работы иностранных компаний на правовой режим, который с января 2026 года дает им больше свободы при расширении и эксплуатации месторождений, экспорте нефти и получении выручки от ее продажи. В декабре 2025 года Chevron работала в Венесуэле через совместные предприятия с государственной PDVSA и по разрешению властей США могла экспортировать нефть в США; новая конструкция заметно расширяет пространство для самостоятельных операций компании, хотя сама по себе не означает передачи ей недр.
Практический результат будет зависеть не только от условий договоров. Сверхтяжелую нефть Ориноко нельзя напрямую отгружать: ее нужно разбавлять легкой нефтью либо перерабатывать в синтетическую, а значительная часть соответствующих заводов в Венесуэле разрушена или разграблена. Кроме того, новые участки не располагают необходимой инфраструктурой и энергоснабжением, поэтому расширение добычи потребует длительных и масштабных вложений.