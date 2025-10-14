Нижегородские власти и ТМХ будут работать над внедрением беспилотного транспорта

Правительство Нижегородской области и АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) заключили соглашение о сотрудничестве при модернизации транспорта. В частности, стороны рассматривают возможность участия ТМХ развитии нижегородского метро и трамвайной сети, а также троллейбусных систем Нижнего Новгорода и Дзержинска. Помимо этого, будут прорабатывать внедрение беспилотных систем управления общественным транспортом.

Фото: Правительство Нижегородской области Генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с предприятиями Трансмашхолдинга в вопросах обновления подвижного состава всех видов транспорта, цифровизации систем, развития транспортной инфраструктуры. Важным аспектом совместной работы является возможность увеличения объемов поставок нижегородских комплектующих компаниям холдинга»,— сообщил Глеб Никитин.

Гендиректор холдинга Кирилл Липа также заявил о возможности инвестировать в создание производства необходимой холдингу продукции, задействовать имеющиеся или создать новые кузнечно-прессовые мощности. Предприятия группы приобрели в 2022-2024 годах у региональных производителей оборудования и комплектующих на 18,5 млрд руб. План по закупкам на 2025 год — 9,6 млрд руб.

Отдельно Глеб Никитин и Кирилл Липа обсудили развитие железнодорожного транспорта. Так, в декабре запустят двухэтажный поезд «Буревестник» по маршруту Москва — Нижний Новгород.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее муниципальное предприятие «Нижегородское метро» рассматривало возможность покупки у ТМХ поездов, необходимых для сохранения интервала движения при открытии новых станций. В 2024 году их стоимость оценивали в 4,3 млрд руб.

Галина Шамберина