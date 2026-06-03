Нижегородская область получит федеральное финансирование на новый транспорт

Правительство РФ предусмотрит 10,8 млрд руб. на развитие общественного транспорта в Нижегородской, Курской, Волгоградской и Саратовской областях, сообщила пресс-служба кабмина. Финансирование на реализацию проектов предусмотрено в течение трех лет, говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В 2026 году на эти цели регионам выделят 5,5 млрд руб. «Появление на дорогах современных автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов преображает города. Делает их удобными для жизни. И наши граждане уже видят реальные изменения. Расширяются маршрутные сети, сокращается время в пути и повышается комфорт для граждан. Улучшается и экологическая ситуация», — отметил председатель правительства Михаил Мишустин.

Финансирование из федерального бюджета позволит регионам купить новую отечественную технику и построить необходимые инженерные объекты, отметили в правительстве.

Владимир Зубарев