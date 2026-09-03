Концерт группы «Ленинград», ледовое шоу и футбол

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости мегаполиса смогут послушать живую музыку разных жанров, посмотреть кино, спектакль и балет, а также поболеть за местную команду на футбольном матче. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

4 сентября в 20:00 в клубе «Мед» состоится концерт российской метал-группы Wildways. Коллектив был создан в 2009 году в Брянске, с того момента Wildways выпустили пять полноформатных альбомов. Популярные треки группы — «Ветром стать», «Мало тебя», «Я тебя тоже», «Нью Скул», «Ветивер» и «Страх».

Стоимость билетов — от 2300 руб. (16+)

В пятницу в 22:00 в клубе Embargo выступит диджей Пол Окенфолд. Он стоял у истоков рейв-движения в конце 1980-х в Англии и сумел сделать транс-музыку коммерчески успешной и понятной для широкого слушателя. За свою карьеру он три раза номинировался на «Грэмми», дважды признавался лучшим диджеем мира и даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Впервые посетив Москву в 1994 году, Пол Окенфолд проникся русской культурой, стал сотрудничать с российскими диджеями и записал ремикс на культовую «Перемен» группы «Кино».

Стоимость билетов — от 3500 руб. (18+)

6 сентября в 19:00 в «Особняке 1898» пройдет концерт «Магия свечей. Фрэнк Синатра. Джаз в особняке». Buon Gusto Band представит музыку Фрэнка Синатры в живом исполнении. В программе известные песни — Fly Me to the Moon, Blue Moon, Autumn Leaves, The Shadow of Your Smile, Moon River и другие.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)

В клубе Embargo 6 сентября в 21:00 выступит с концертом группа «Ленинград». После долгого перерыва в 2024 году «Ленинград» неожиданно выпустил новый альбом «Синяя богиня» и заявил о своем возвращении на большую сцену. Концерт проводится в рамках тура, посвященного 30-летнему юбилею группы.

Стоимость билетов — от 6000 руб. (18+)

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Какие спектакли посетить

В воскресенье в 18:00 музыкальный театр Ростова покажет балет «Жизель». Это трогательная, красивая история любви, которая сильнее обиды, предательства и даже самой смерти. В спектакле сплелись очарование и колорит крестьянской жизни, психологически тонкое претворение трагедии главной героини и фантастические сцены жизни призрачных виллис, сказано в описании.

Стоимость билетов — от 800 руб. (6+)

6 сентября в 19:00 в театре «Человек в кубе» — драма «Одинокая женщина желает познакомиться». Устав от одиночества, швея ателье Клавдия Почукаева расклеила по городу объявление «Одинокая женщина желает познакомиться с добропорядочным мужчиной». Это история о любви и стремлении к счастью, которая по-своему раскрывает вечную тему человеческих взаимоотношений.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (16+)

«Театръ-студия Ханжарова» в воскресенье в 20:00 представит спектакль «И всегда так будет» по рассказам Василия Шукшина «Верую» и «Хозяин бани и огорода». Согласно описанию, это трогательная и смешная история о том, как приезд одного человека перевернул жизнь далекой сибирской деревни.

Стоимость билетов — 1700 руб. (16+)

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Что смотреть в кино

5 сентября в 15:00 в кинотеатре «Горизонт Cinema&Emotion» пройдет показ фильма «Большая арка», получившего множество номинаций и наград на международных фестивалях. Действие разворачивается в1983 году. Франсуа Миттеран объявляет международный архитектурный конкурс на право возведения ключевого проекта своего президентского срока — Большой арки в районе Дефанс. Вопреки всем ожиданиям, победу одерживает датский архитектор Йохан Отто фон Спреккельсен. За одну ночь жизнь 53-летнего мужчины, совершенно неизвестного во Франции, меняется: он приезжает в Париж, где ему предстоит возглавить этот масштабный проект.

Стоимость билетов — 700 руб. (18+)

В некоторых кинотеатрах Ростова в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру фильма «Тони» – байопика Мэтта Джонсона о юности знаменитого шеф-повара, телеведущего и путешественника Энтони Бурдена. По сюжету 19-летний Тони приезжает в Провинстаун с амбициями стать писателем и желанием покорить девушку. Случайная подработка на кухне местного ресторана превращает беззаботные каникулы в головокружительное погружение в мир хаоса, адреналина и страсти.

Стоимость билетов — от 390 руб. (18+)

В пятницу в 20:50 в кинотеатре «Горизонт Cinema&Emotion» покажут культовый боевик Джеймса Кэмерона «Терминатор 2: Судный день». Прошло более десяти лет с тех пор, как киборг-терминатор из 2029 года пытался уничтожить Сару Коннор. Теперь у Сары родился сын Джон, и время, когда он поведет за собой выживших людей на борьбу с машинами, неумолимо приближается. Именно в этот момент из постапокалиптического будущего прибывает новый терминатор — практически неуязвимый и способный принимать любое обличье.

Стоимость билетов — 570 руб. (18+)

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Чем еще можно заняться

В субботу в 19:00 на «Ростов Арене» пройдет матч между футбольными клубами «Ростов» и «Факел». Сейчас «Ростов» с пятью очками находится на 12 месте таблицы РПЛ, команда соперника — на 16 месте с двумя очками.

Стоимость билетов — от 400 руб. (0+)

6 сентября в 19:00 во Дворце спорта состоится ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». Программа основана на историях жизни каждого спортсмена. На льду предстанут олимпийские чемпионы разных лет, мировые звезды фигурного катания и действующие спортсмены. Выступления сопровождает живой вокал Евгении Рябцевой. Также в шоу принимают участие ледовые акробаты.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (6+)

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