В Таганроге планируют отремонтировать в сентябре 6 подстанций и 2 трансформатора

В Таганроге энергетики продолжают плановые работы по повышению надежности электроснабжения жилого сектора, объектов коммунальной инфраструктуры и социально значимых учреждений. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По словам властей, с 27 июля по 3 сентября специалисты отремонтировали шесть трансформаторных подстанций, пять силовых трансформаторов и 0,6 км кабельных линий. Кроме того, на сентябрь запланирован капитальный ремонт шести трансформаторных подстанций, двух силовых трансформаторов и 0,3 км кабельных линий.

Помимо плановых работ, энергетики обрабатывают запросы жителей, поступающие через социальные сети и другие каналы связи. Сейчас в работе находятся 87 обращений, касающихся качества электроэнергии и неисправностей оборудования.

Константин Соловьев