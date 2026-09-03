Кубанские призывники чаще других выбирали альтернативную гражданскую службу в 2026 году

В первом полугодии 2026 года альтернативную гражданскую службу проходили 3,3 тыс. россиян. Чаще всего такую службу выбирали призывники из Краснодарского края — 348 человек, следует из данных Роструда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

В топ регионов по числу направленных на АГС вошли Санкт-Петербург (176 человек), Ростовская область (176), Крым и Пермский край (по 125), а также Ставропольский край (116). В Адыгее альтернативную службу проходили 19 человек. При этом в Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Чечне, Тыве, Магаданской области, на Камчатке и Чукотке в первом полугодии таких призывников не было.

Право на альтернативную гражданскую службу в Российской Федерации имеют призывники, чьим убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также представители коренных малочисленных народов.

Алина Зорина