На подготовку к отопительному сезону на Кубани направили более 6 млрд рублей

В Краснодарском крае на подготовку систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов выделено более 6 млрд руб. Все работы по ремонту котельных, обновлению сетей и подготовке социальных объектов необходимо завершить до 1 октября, заявил губернатор Вениамин Кондратьев на краевом совещании. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным вице-губернатора Евгения Пергуна, подготовка началась еще в марте. Уже готовы свыше 2,1 тыс. котельных, 2,5 тыс. км тепловых сетей, 238 тепловых пунктов, 40 тыс. км газораспределительных сетей, 18 тыс. км водопроводных, 3,8 тыс. км канализационных и 3,3 тыс. км электрических сетей.

В преддверии сезона теплоснабжающие организации переводят на газ 15 котельных в Армавире, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, Апшеронском, Кущевском и Мостовском районах. Всего в крае модернизируют 66 объектов теплоснабжения. По государственной программе «Развитие топливно-энергетического комплекса» завершается строительство пяти новых котельных в Абинском, Крымском, Тимашевском, Щербиновском и Северском районах. Сроки и проблемные вопросы контролирует краевая межведомственная комиссия.

Ранее сообщалось, что с 2016 года в Краснодарском крае заменили более 1,2 тыс. км теплосетей. Как заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев на совещании, посвященном итогам подготовки систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы региона к отопительному сезону, ежегодно обновляют не менее 5% сетей, благодаря чему сокращается число аварий.

Алина Зорина